הרב יצחק אדלשטיין נבחר לכהן בתפקיד רב העיר רמת השרון. בבחירות שנערכו זכה הרב אדלשטיין לתמיכה רחבה של 25 קולות מצד חברי הגוף הבוחר.

הרב אדלשטיין הוא בנו של רב העיר הקודם, הרב יעקב אדלשטיין ז"ל. בחירתו מסמנת את המשכיות ההנהגה הרבנית של משפחתו בעיר השרון.

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס בירך על תוצאות הבחירות והתייחס לפעילות המפלגתית שהובילה למינוי. הוא ציין כי המהלך התאפשר הודות למאמצים לחיזוק שירותי הדת באזור.

בדבריו מסר ח"כ מלכיאלי, "הודות לפעילותו של יו"ר ש"ס אריה דרעי מהפכת שירותי הדת ממשיכה גם בישובי השרון עם בחירתו של הרב אדלשטיין אשר נבחר למלא מקום אביו הגדול זצ"ל, תנועת ש"ס תמשיך להוביל את השמירה על צביונה היהודי של המדינה".