חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, הבהיר את עמדתו בנוגע לשירות לאומי-אזרחי עבור ערביי ישראל.

הדברים נאמרו בראיון לרדיו "א-נאס", בעקבות התבטאויות קודמות של עבאס בוועידת אוניברסיטת תל אביב, שם טען כי שירות לאומי לערבים עשוי לסייע בפתרון בעיות החברה.

עבאס הסביר כי כוונתו היא לנתינה חברתית והתנדבות הנובעות מערכים ערביים ודתיים, ללא קשר למחויבות מול המדינה. "עמדתי היא עמדתן של כל המפלגות הערביות, ועדת המעקב, ועדת ראשי הרשויות, ועמדת החברה הערבית בכללותה", אמר עבאס בראיון.

לדבריו, מדובר בפרויקט של נתינה חברתית, "כולנו תמימי דעים כי הנתינה החברתית וההתנדבות - הנובעות מערכינו הערביים והדתיים - נדרשות כשלעצמן, למעננו, למען חברתנו, למען בנינו ובנותינו, בלי קשר ליחסים עם המדינה או לזכויות וחובות בתחום האזרחות".

עוד אמר עבאס כי "אנו רוצים את הפרויקט הזה של נתינה חברתית, ואפשר לקרוא לו 'פרויקט ההשתלבות החברתית' או 'התנדבות מרצון חופשי' של כל אדם כחלק מהחברה הערבית. אנו זקוקים לכך למען עניינינו ולמען הצרכים הפנימיים שלנו".

לדבריו, "רק לאחר מכן נדון בסוגיית ההסדרים עם המדינה או ב'זכויות תמורת חובות'". בהקשר זה הבהיר עבאס כי הוא דוחה את המשוואה 'זכויות תמורת חובות', כיוון ש"הזכויות שלנו כחברה ערבית, כבני הארץ הזאת, ילידיה, אינן מותנות בשום תנאים כאלה או אחרים. אני מדבר על חזון עתידי ששייך לנו כחברה ערבית".