נתן ירימי, לוחם צנחנים לשעבר ויוצר, עבר מסע נדודים של שבע שנים בין תחנות ריפוי בארץ. בשיחה חשופה הוא מספר על השבר שהולידה הפוסט-טראומה, על הגילוי שאדם רגיש מאוד הוא לא אדם חלש, ועל החזון להקמת בית קהילתי שבו הרגישות הופכת למקור של כוח ועונג.

החיים של ירימי נעו על המסלול הדתי-לאומי המוכר: ישיבה תיכונית, מכינה קדם-צבאית בנוקדים ושירות קרבי בצנחנים.

אולם, ביום השחרור מהצבא, הכל השתנה. "התפרצה לי פוסט-טראומה," הוא משחזר. "הפכתי מאדם חזק שיש לו שליטה על החיים, לאדם שמרגיש במושב של רכבת הרים ללא הגה". השבר הזה הוביל אותו לשנים של נדודים בארץ, שבהן חיפש מרפא לכאב ולחרדה החברתית המשתקת שחווה.

הפוסט-טראומה ערערה את הדימוי הגברי שאיתו גדל נתן. "הייתי בוכה בלי הפסקה, חסר ביטחון, וזה פגע בדימוי העצמי שלי", הוא משתף בכנות. אך דווקא בתוך השבר, גילה נתן גבריות חדשה. "למדתי שזה בסדר שיש בי רכות מטורפת ועדינות שברירית. החוזק שאני בונה היום - קשוב לגוף ולנפש. לא כזה שמקריב אותם למען מטרות חיצוניות".

נקודת המפנה במסע הגיעה כשנתן נחשף למושג "אדם רגיש מאוד" (Highly Sensitive Person). הוא הבין שהוא חלק מ-20% מהאוכלוסייה שחווים את המציאות בווליום גבוה יותר. הגילוי הזה שינה את האופן שבו הוא תופס את עצמו ואת העולם. "הבנתי שרגישות גבוהה היא לא בעיה אלא ברכה", הוא מסביר. המודעות הזו הובילה אותו להחלטה להקים בית קהילתי לאנשים רגישים מאוד, מרחב שבו יוכלו לחלוק כלים וללמוד איך לנהל את חייהם באופן שמתאים למבנה הנפשי הייחודי שלהם.

במהלך נדודיו בשביל ישראל ובכל רחבי הארץ, למד נתן להקשיב ל"קול הפנימי" שלו. הוא מספר על מפגש מקרי במדבר עם להקת "עלמה", שהחל בשיחה עמוקה והסתיים בחברות ארוכת שנים ובהופעה משותפת על הבמה. "כל המציאות שלי היום בנויה מהאינטראקציות המקריות של מסע הנדודים," הוא אומר. נתן מדגיש את החשיבות של "ריבונות מחשבתית" - היכולת של אדם להניח בצד את הסיפורים שסיפרו לו על איך הוא צריך להיות, ולבחור בדרך שלו באומץ.

ירימי ממשיך להוביל מעגלי הקשבה וריפוי, מתוך אמונה שלכל אדם יש אור ייחודי להביא לעולם. הוא פועל לסייע לחברים המתמודדים עם קשיים נפשיים, לעיתים דרך טיולי הרפתקאות בטבע, ומזמין אחרים לגלות שהחולשה והרגישות יכולות להיות הדרך לחיים שלמים ומספקים יותר.

