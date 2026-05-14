סיעת הציונות הדתית קיימה היום (חמישי) סיור וישיבת סיעה חגיגית לרגל יום ירושלים ביקבי ירושלים שבמרחב עטרות.

במהלך הדיון התמקדו חברי הסיעה בתוכנית להפיכת שדה התעופה במקום, המשתרע על פני 1,200 דונם, לשכונת מגורים חדשה שתכלול מעל 4,500 יחידות דיור.

התכנית נועדה לשנות את פני האזור ולחזק את הנוכחות היהודית בצפון העיר. המשתתפים הדגישו כי פיתוח השכונה מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית הבינוי של הבירה לשנים הקרובות.

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התייחס לחשיבות המהלך וציין, "לפני 59 שנים שיחררנו את ירושלים ואיתה את יהודה ושומרון, בשנים האחרונות אנחנו מובילים מהפכה של בניה ופיתוח שתביא עוד מאות אלפי יהודים לגור בהם. שכונת עטרות שתיבנה כאן תהיה גורם משמעותי בחיזוק של העיר ירושלים".

סגנית ראש העיר ירושלים, חגית משה, ציינה את תנופת הפיתוח בעיר ואמרה, "התמיכה של השרים ושר האוצר בעיר ירושלים היא לא מובנית מאליה. בשנה האחרונה נפתחו בעיר 21 מוסדות חינוך שונים, דבר המעיד על גידול העיר והתפתחותה. 'ירושלים הרים סביב לה' - היום מדובר בערים סביב ולא הרים".

בסיום הישיבה הדליק השר סמוטריץ' נר נשמה לעילוי נשמתו של רבה של ירושלים, הרב אריה שטרן זצ"ל, שנפטר בתחילת השבוע. הטקס נערך יחד עם חתנו של הרב המנוח, הרב יצחק סמואל.