המלך צ'ארלס בביקור תמיכה מפתיע בקהילה היהודית בלונדון.

המלך הבריטי הגיע ביום חמישי לשכונת גולדרס גרין בלונדון, שם מתרכזת מרבית הקהילה היהודית בבירת אנגליה.

המלך החליט לבקר בקהילה היהודית שסבלה לאחרונה מפיגועים שכללו פיגועי דקירה, הצתת אמבולנסים, השלכת בקבוקי תבערה לעבר בתי כנסת ועוד. המלך צ'ארלס התקבל בהתלהבות על ידי חברי הקהילה היהודית ותושבי השכונה, ואף נפגש עם שניים מקורבנות פיגוע הדקירה האחרון שאירע שם. המלך גם נפגש עם מנהיגים דתיים ואזרחיים באזור.

הרב הראשי של בריטניה, אפרים מירוויס, פרסם פוסט ברשת X בו הודה למלך הבריטי על ביקור התמיכה הלא צפוי. "תודה לך, הוד מלכותך, שבאת היום לגולדרס גרין כדי להביא נחמה ועידוד לקהילה היהודית שלנו", כתב הרב מירוויס. הביקור של המלך הבריטי מצטרף לסדרת של הבעות תמיכה בקהילה היהודית בבריטניה, שסובלת מהתנכלות מתמשכת.

המלך ביקר גם בבית כנסת במנצ'סטר, בו התרחש בחודש אוקטובר האחרון פיגוע שגבה את חייהם של שני מתפללים בשנה שעברה. הביקור המלכותי בקהילה היהודית מגיע באותו יום בו פרסם בנו של המלך, הנסיך הארי, מאמר בו יצא נגד האנטישמיות המשתוללת בבריטניה, וכתב כי "כעס על האירועים במזרח התיכון לא צריך לגלוש לשנאה".