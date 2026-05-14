ישיבת בית אל בראשות הרב זלמן ברוך מלמד מקיימת הערב את אירוע יום ירושלים המסורתי, באווירה חגיגית ומרוממת ובהשתתפות אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט.

בישיבה מציינים כי מדובר בהמשך מסורת רבת שנים המבקשת להעצים את הקשר לירושלים ולייחודה של העיר ביום המיוחד.

במהלך האירוע צפויים האורחים לשאת דברים על חשיבותה הרוחנית והלאומית של ירושלים, לצד ההתבוננות במשמעותו של יום ירושלים עבור הציבור בישראל. בישיבה נערכו בימים האחרונים לקראת הערב המיוחד, שצפוי להתקיים ברוב עם ובהשתתפות קהל רחב.

האווירה החגיגית במקום צפויה לשלב דברי תורה, רגעי התעלות ושיח על מקומה של ירושלים בלב העם היהודי לאורך הדורות. בישיבה רואים באירוע הזדמנות לחזק את תחושת האחדות והחיבור לערכי העיר, הניצבת במרכז הזהות הלאומית והרוחנית.