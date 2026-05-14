לוחם בחטיבת הנח"ל, שנשפט אתמול ל-30 ימי מחבוש והדחה מתפקידי לוחמה, הגיש היום (חמישי) בקשה להמתקת עונשו למפקד החטיבה, אל"מ אריק מויאל.

הלוחם נענש לאחר שנצפה עונד פאץ' עם הכיתוב "משיח" על הווסט שלו והתנהלות לא מבצעית בעמדת שמירה במהלך ביקור שקיים הרמטכ"ל ביחידה.

במכתבו הסביר הלוחם כי הבין את הטעות שעשה והודה כי לא העריך נכון את המשמעות של המעשה ואת האופן שבו הוא נתפס במסגרת הצבאית.

הוא הדגיש כי לא הייתה לו כל כוונה לעבור על הפקודות, לערער על הסמכות הפיקודית או ליצור פרובוקציה מכוונת בביקור.

"מבחינתי היה מדובר בביטוי אישי בלבד, ללא כל רצון ליצור פרובוקציה או לפעול בניגוד לרוח הצבא", כתב הלוחם למח"ט. הוא הוסיף כי הוא מבין כיום את חשיבות ההקפדה על נהלי הדיגום וההנחיות המחייבות במסגרת השירות הצבאי.

הלוחם הגדיר את העונש שנגזר עליו כקשה מאוד וככזה שאינו מידתי ביחס למעשה שביצע. הוא ציין כי הוא משרת מתוך תחושת שליחות וביקש ממפקד החטיבה לאפשר לו להמשיך בשירות משמעותי ולתרום כלוחם בצורה הטובה ביותר.

לסיכום פנייתו ביקש הלוחם מאל"מ מויאל לשקול מחדש את גזר הדין לאור קבלת האחריות והחרטה שהביע. העתק מהמכתב נשלח גם לאלוף פיקוד הדרום, יניב עשור, בבקשה לבחון את המקרה והשלכותיו על המשך שירותו.