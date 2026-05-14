סמוטריץ' בראיון לערוץ 7 ממצעד הדגלים ערוץ 7

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' השתתף היום (חמישי) בצעדת הדגלים בירושלים לרגל יום ירושלים, ושוחח עם ערוץ 7 על חגיגות היום ועל התוכניות לחיזוק הבירה.

סמוטריץ' תיאר את האווירה בירושלים כ"אווירה של שמחה גדולה" ואמר כי מדובר ביום שמבטא אהבה לירושלים ואחדות רחבה. לדבריו, במהלך היום ביקר בכמה מוקדים בעיר ובהם עטרת כהנים, בית אורות וישיבת מרכז הרב.

שר האוצר ציין כי הממשלה מקדמת זו השנה הרביעית החלטת ממשלה ייעודית לחיזוק ירושלים. לדבריו, במסגרת ההחלטה מתוכננות השקעות בתשתיות, בתיירות, בפיתוח אזור העיר העתיקה ועיר דוד וכן בהקמת מתחם בינה מלאכותית בכניסה לעיר בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.

לדבריו, המטרה היא לחזק את ירושלים כעיר הבירה של ישראל וכמרכז לאומי ורוחני. הוא הוסיף כי ירושלים ממשיכה להתפתח לצד התפתחותה של מדינת ישראל כולה.

בהתייחסו לאופי חגיגות יום ירושלים אמר סמוטריץ' כי יש לפעול לכך שהיום יהפוך לנחלתם של חלקים רחבים יותר בחברה הישראלית. לדבריו, הציבור הדתי לאומי מזוהה במיוחד עם חגיגות היום, אך ירושלים שייכת לכלל הציבור בישראל.

עוד אמר כי ירושלים מייצגת את הלב של מדינת ישראל וכי לצד ירושלים קיימים גם יהודה ושומרון, הנגב, הגליל וגוש דן כחלקים מגוף אחד. לדבריו, ישראל לא תחולק מחדש, לא בירושלים ולא בשום חלק אחר של המדינה.

בסיום דבריו הדגיש סמוטריץ' כי יום ירושלים הוא בראש ובראשונה יום של הודיה ותפילה, וציין כי החגיגות כוללות אמירת הלל והודיה על איחוד העיר.