יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ח"כ צבי סוכות, שוחח עם ערוץ 7 מצעדת הריקודגלים לרגל יום ירושלים וסיפר כי הוא רואה ברוח של בני הנוער כסמן שצריך להוביל את המחנה כולו.

"אין כמו האנרגיות של ריקודגלים. חזרנו לירושלים ואנחנו רק בהתחלה. אנחנו תופסים היום שטח יותר גדול כמדינה מאשר בשנה שעברה - ועם שמחה רק מנצחים. הכל מתחיל מהרוח. הרוח שנמצאת כאן צריכה להוביל את צבא ההגנה לישראל. יש אנשי שמאל קיצוני שניסחו את רוח צה"ל בזמנו ופגעו בצבא לאורך עשורים. היו קצינים שהתגאו שהם סיכנו חיי חיילים כדי לשמור על חיי האויב. צריך לשנות את הדברים ולהחדיר רוח של ניצחון" מצהיר סוכות.

באחרונה הוא החתים עשרות חברי כנסת על דרישה לשנות את המסמך שהגדיר את רוח צה"ל. "הרמטכ"ל חייב להבין שבעיות המשמעת באות מענייני אמון וזה קשור לרוח צה"ל. לחיילים נשבר האמון בשבעה באוקטובר וחייבים להחזיר אותו - דרך שינוי ערכי הבסיס".

סוכות מתייחס גם לסערת פאץ' משיח בעקבות עונש המאסר שנגזר על לוחם שנתפס על ידי הרמטכ"ל עונד את הפאץ'. "משיח זו לא מילה גסה. לא ראיתי את הרמטכ"ל מוריד פאצ'ים אחרים. לשלוח 30 ימים לכלא על דבר כזה זה בלתי נתפס ואני מקווה שהוא יחזור בו מהעונש כמה שיותר מהר".