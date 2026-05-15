אבי בלוט חשף את תפיסת הביטחון החדשה אתר ישיבה

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, נשא הערב (חמישי) נאום מקיף באירוע יום ירושלים בישיבת בית אל לצד ראש הישיבה הרב זלמן ברוך מלמד.

בלוט פתח בהתייחסות ישירה למתקפת שבעה באוקטובר וציין כי "צה"ל כשל בתפקידו ולא עמד ביעדו כצבא הגנה לישראל". הוא הדגיש כי המפקדים והלוחמים פועלים מתוך תחושת אחריות כבדה לתיקון המצב ושינוי תפיסת הביטחון בכל הזירות.

לדברי האלוף, התפיסה החדשה מתבססת על יוזמה והפתעה של האויב ולא רק על התגוננות. "הורגים בעיות כאשר הן קטנות עוד בהתהוותן, זו תפיסת הביטחון החדשה והיא נוהגת בעזה, בסוריה, בלבנון ובכל מקום וגם פה בתוך יהודה ושומרון", הסביר בלוט.

הוא הוסיף כי הצבא פועל כעת מול יכולות האויב ולא רק מול כוונותיו, תוך נכונות מתמדת להפתעות מבצעיות.

בסקירתו התייחס בלוט למהלכים ספציפיים ביהודה ושומרון, ביניהם הקמת "אוגדת גלעד" בגבול המזרחי ושינוי הוראות הפתיחה באש. הוא ציין כי שינוי ההוראות מאפשר יעילות גדולה יותר אל מול טרור האבנים ובקבוקי התבערה והתמודדות טובה יותר באזורי התפר והגבול.

בלוט הדגיש כי צה"ל פועל כיום בתוך מחנות הפליטים בצורה עיצובית שהופכת אותם ל"שכונה רגילה" ומונעת מהם להיות בסיסי טרור.

האלוף התייחס גם לחשיבות התיאום עם ההתיישבות וציין כי מה שפועל בתיאום מלא עם צה"ל משפר את הביטחון, בעוד שפעולה ללא תיאום מסיתה את הקשב המבצעי.

הוא פירט את חיזוק מרכיבי הביטחון ביישובים, כולל שילוש צוותי הכוננות וחלוקת מאות מקלעים. "מי שיעלה על דעתו לתקוף את אחד מיישובינו, ימצא יישוב שחזק עשרת מונים מכפי שהיה לפני שנתיים ושלוש", הצהיר.

לסיום, עמד אלוף בלוט על חוסנו של עם ישראל ותיאר אותו כ"אנטי-שביר". לדבריו, האויבים קיוו שהשבר של שבעה באוקטובר ישבור את החברה הישראלית מבפנים, אך התוצאה הייתה הפוכה של אחדות וגבורה. הוא סיכם באומרו כי המלחמה אינה קצרה, אך בכל יום שעובר ציר הרשע נחלש ומדינת ישראל הולכת ומתחזקת.