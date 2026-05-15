מפלגת הברית הלאומית הדמוקרטית (בל"ד) מזהירה מפני חידוש השיח הפוליטי בישראל בשאלת השירות האזרחי עבור ערביי ישראל.

בהודעה שפרסמה, המצוטטת על ידי אתר החדשות "אל-ג'רמק", ציינה בל"ד שהדיון המחודש בשאלת "שירות האזרחי" מגיע במקביל למה שהכריז ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט על "תוכנית גיוס לכולם".

בל"ד הדגישה כי פרויקט "השירות האזרחי", או בשמו האחר "השירות הלאומי", מהווה סטייה מה"קונצנזוס הפוליטי המסורתי" שאימצו הכוחות והמוסדות הפלסטיניים בישראל, ובראשם ועדת המעקב העליונה והוועדה הארצית של ראשי הרשויות המקומיות הערביות.

לדברי בל"ד, השירות האזרחי מהווה אמצעי ל"ישראליזציה" של הצעירים הערבים, וכן ניסיון לנתק אותם מזהותם הלאומית הפלסטינית, ובעצם יש לו "אופי פוליטי וביטחוני", גם אם הוא מוצג כאזרחי.

ההודעה שפרסמה בל"ד הדגישה כי זכויות אינן יכולות להיות מותנות ב"נאמנות או בשירות למוסדות", וכי זכויותיהם של הפלסטינים בישראל מבוססות על היותם תושבים ילידי ארץ ואזרחים, ולא על "טובה" מהמוסדות הישראליים.

בל"ד הביעה תמיכה בפרויקטי התנדבות וסולידריות חברתית, בתנאי שיהיו במסגרת "עקרון לאומי עצמאי", ולא דרך מוסדות ישראליים או פרויקטים הקשורים למוסדות הרשמיים של מדינת ישראל.