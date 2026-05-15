סמ"ר נגב דגן מהמושב דקל, לוחם בגדוד 12 של חטיבת גולני, נהרג אתמול (חמישי) מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה לעבר הכוחות במרחב הליטני.

דגן הוא חלל צה"ל ה-19 שנפל בלבנון מאז פרוץ "שאגת הארי", והשישי מאז תחילת הפסקת האש.

אתמול פגע רחפן נפץ מלבנון בחניון הגן הלאומי ראש הנקרה, בלי שהופעלו אזעקות. שלושה אזרחים נפצעו, בהם אחד באורח אנוש מרסיסים ומהדף, אחד בינוני מרסיסים ואחד קל. צה"ל מסר כי הרחפן שוגר בידי חיזבאללה, וכי מדובר ב"הפרה בוטה של הבנות הפסקת האש" בלבנון.

לפני פחות משבוע נפל סמוך לגבול רס"ב (מיל') אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924. התקרית התרחשה כאשר רחפני נפץ שוגרו מלבנון והתפוצצו בשטח הארץ.

כמה ימים לפני כן, נפל סמל ליאם בן חמו, בן 19 מהרצליה, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתקרית נפצע עוד לוחם באורח בינוני, ובתקרית נוספת בדרום לבנון נפצעו קצינה ונגד צה"ל באורח בינוני מנפילת רחפן נפץ.