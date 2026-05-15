מסע האופניים ה-23 לזכרו של יצחק בואניש ז"ל יתקיים היום (שישי) מקרית ארבע ויסתיים למרגלות הר הבית בירושלים.

המסע נערך לזכרו של קב"ט קריית ארבע שנפל בשנת 2002 בקרב בציר המתפללים בחברון, והוא צפוי לעבור בצירים מרכזיים בדרום ובמזרח העיר.

מחוז ירושלים של משטרת ישראל השלים את היערכותו המבצעית לקראת האירוע, בשיתוף עם כוחות הביטחון, החירום וההצלה.

במסגרת ההכנות שאושרו על ידי מפקד תחנת מוריה, נצ"מ יובל ראובן, נפרסו שוטרים במטרה לאפשר את קיום המסע תוך שמירה על ביטחון המשתתפים.

המשטרה הודיעה על שורה של חסימות תנועה זמניות ומדלגות שיתבצעו בהתאם לקצב התקדמות הרוכבים בשטח. ציר 60 ייחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחסום המנהרות בין השעות 09:15 ל-10:15, והתנועה תוסט לדרכים חלופיות עד לסיום המעבר.

החל מהשעה 10:15 ועד לשעה 12:00, ייחסם לסירוגין הנתיב לכיוון צפון בדרך חברון, בעוד שהתנועה לכיוון דרום תישאר פתוחה. בהמשך היום, בין השעות 12:00 ל-12:30, ייחסם הציר המוביל מצומת מעלה השלום ועד לחניון הר ציון.

"​משטרת ישראל תפעל לשמירה על הסדר הציבורי ולאפשר את קיומו של המסע בבטחה, תוך איזון ומזעור הפגיעה במרקם החיים והתנועה בעיר ירושלים", נמסר.