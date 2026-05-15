במסגרת שבוע חברון ביוזמת משרד המורשת קמ"ט אריכואולגיה, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ומועצת חברון מתקיימת הבוקר (שישי) תפילת הלל חגיגית לרגל יום ירושלים בהובלת הזמר יצחק מאיר וצוות נגנים.

הקהל הרב, הכולל משפחות, צעירים ומבוגרים, ממלא את מערת המכפלה ואת האולמות, כשהוא מצטרף בשירה וריקודים ללחנים המוכרים והמרגשים.

למרות עומסי התנועה באזור ושינויי הסדרי התנועה עקב מסע אופניים המתקיים במקביל בציר ירושלים-חברון, רבים הגיעו בדרכים עוקפות דרך אזור בית שמש ודרום הר חברון כדי לקחת חלק באירוע.

ראש המועצה אייל גלמן אמר לערוץ 7 "יש כאן אנרגיה שקשה להסביר במילים. לחגוג את ירושלים ואת חברון יחד, במקום הכי שורשי שלנו, עם מוזיקה שחודרת לנשמה - זו חוויה שנותנת כוח לכל השנה".