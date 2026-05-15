ח"כ יצחק קרויזר שוחח עם ערוץ 7 בצעדת ריקודגלים אחרי שעלה להר הבית יחד עם השר בן גביר שהניף שם לראשונה דגל ישראל.

"עלינו להר הבית והשינוי שם מטורף. 59 שנים ההר חיכה לשר בן גביר להחזיר ריבונות, משילות, תפילות ודגלי ישראל. זו עוצמה יהודית וחוויה אדירה ממש. אתה ממש נוגע בגאולה", מספר קרויזר.

הוא מתייחס בביטול למי שטוענים שמהלכים כמו של בן גביר או צעדות כמו ריקודגלים מרגיזות את העולם בכלל ואת הערבים בפרט. "הקונספציה הזו הביאה אותנו לשבעה באוקטובר. החיילים שלנו שילמו מחיר כבד. זו הארץ שלנו ואנחנו מחוייבים לשמור, להרחיב ולהחיל ריבונות".

הצעדה עצמה מעוררת בו התרגשות רבה. "זה מרגש לראות את עם ישראל מאוחד, כולם ביחד - דתיים ושאינם דתיים - מתאחדים ויחד יכולים להתמודד עם כל אויב".