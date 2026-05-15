אייל גור, ממובילי 'שומרות ושומרים על הבית המשותף', שוחח עם ערוץ 7 מצעדת ריקודגלים לרגל יום ירושלים על התהייה מדוע מרבית החוגגים את היום המיוחד משתייכים דווקא לציונות הדתית.

"כירושלמי אני שמח שעוד ועוד אנשים עולים לירושלים. אנחנו רואים כאן המון כיפות סרוגות מכל הגוונים והצבעים ולא רואים אנשים שאין להם כיפה על הראש וזה חבל. זה אמור להיות יום לאומי של כל מדינת ישראל ואזרחיה - כמו שירושלים היא מרובת גוונים", אומר גור.

לשאלה כיצד ניתן לשנות את המצב הוא משיב "צריך לפתוח את ירושלים לעוד קהלים - לא רק תחת מסגרות דתיות - לא רק בהפרדה מלאה. העיר גדולה מאוד ויש לייצר מסלולי צעדה משותפים ומאפשרים לכולם - בלי פוליטיקה - מימין ומשמאל יכולים לחגוג כאן".