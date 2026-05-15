היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה הבוקר (שישי) לבית המשפט על "עיכוב הליכים" בתיק הטרדת עד המדינה שלמה פילבר.

ההחלטה נוגעת לנאשמים לעופר גולן, יונתן אוריך וישראל איינהורן, ומשמעותה המסתמנת היא סגירת התיק לאחר כשש שנים וחצי מאז פתיחת החקירה.

הודעת היועמ"שית מגיעה לאחר שהפרקליטות הבהירה לבית המשפט כי לא ניתן לנהל את התיק ללא נוכחותו של הנאשם ישראל איינהורן בארץ.

לפי החוק, לפרקליטות ישנה שנה אחת בלבד לנסות ולחדש את ההליכים על ידי הבאת איינהורן לישראל, ואם לא תעשה כן, לא ניתן יהיה לשוב ולנהל את התיק.

ההחלטה התקבלה על רקע קשיים ראייתיים בתיק, אשר עוררו התנגדות לניהולו בתוך הפרקליטות עוד בטרם החליט פרקליט המדינה עמית איסמן להגישו בכל זאת.

קושי נוסף נובע מכך שאיינהורן, הנאשם ששהותו בחו"ל מונעת את המשך ההליכים, הוא העד המרכזי בפרשה על אף שלא היה מחויב להעיד מלכתחילה.

לפני כחודש הגישו סנגורי הנאשמים, עורכי הדין עמית חדד ונעה מילשטיין, בקשה לסגירת התיק בשל צבר מחדלים שלטענתם בוצעו לאורך השנים. הסנגורים הדגישו כי חלפו שבע שנים מאז תחילת החקירה מבלי שדיוני ההוכחות החלו, דבר המהווה פגיעה בנאשמים.

בדיון האחרון נזף השופט בנציגי הפרקליטות ודרש לקבל החלטה סופית באשר להמשך ניהול התיק, תוך שציין כי לא ניתן עוד "להימרח איתו".

אוריך הגיב: "‏כמעט 8 שנים של עינוי דין ורדיפה חסרת בלמים נגמרו הבוקר בטלפון אחד ונייר שקיבלתי בוואטסאפ. ‏אף אחד לא יחזיר לי ולמשפחתי את מה שעברנו. ‏אף אחד לא יתן דין וחשבון. ‏אף אחד לא יפיק לקחים".