שני יהודים חרדים נפצעו במונסי שבמדינת ניו יורק לאחר שנוסעים ברכב שטח כהה ריססו עליהם חומר לא ידוע ונמלטו.

משטרת רמאפו וארגון המתנדבים "חברים" טיפלו בזירה וחוקרים את האירוע כמקרה אנטישמי.

התקיפה אירעה ביום רביעי בלילה סביב השעה 23:20 לפי שעון מקומי, באזור שדרת ווסט סנטרל הסמוכה לבניין בית המשפט.

צוותי החירום של ארגון הצלה הגיעו למקום וטיפלו בשניים שנפגעו מהחומר שרוסס עליהם, כך על פי פרסומים מקומיים ב"מונסי סקופ".

הרשויות טרם זיהו את סוג הנוזל שהותז על הקורבנות, והחקירה מתמקדת גם בניסיון לברר את הרקע והכוונה מאחורי המעשה. התוקפים ברחו במהירות ברכב שטח בצבע שחור לפני הגעת כוחות הביטחון.

החקירה ממשיכה, והמשטרה מבקשת מכל מי שהיה עד לאירוע או שיש בידיו מידע רלוונטי ליצור קשר עם הרשויות.