הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם ביקורת חריפה נגד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון.

סגל טען בטורו ב"ישראל היום" כי לימון הוא "המנוע העיקרי מאחורי המהלך של היועצת המשפטית לממשלה להפוך לעפר ואפר את המשפט המנהלי והחוקתי במדינת ישראל".

לדברי סגל, מטרת הייעוץ המשפטי היא לעכב ולהפריע בכל מחיר למינויים, חקיקה ונהלים של הממשלה, עד להפיכתם לאירועים ריקים מתוכן המסתיימים בבג"ץ. "כאשר הדבר נעשה באופן מערכתי, קבוע, עם הודעות פעמיים ביום על סוף הדמוקרטיה, המשמעות היא עיקור הכרעת הרוב", כתב בטורו.

הפרשן התייחס בהרחבה לפרשת מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, וכינה אותה "שיא - או שפל - בהתנהלות של לימון וחבורתו". הוא האשים את היועמ"שית בעיכוב מכוון של תשובתה, בהגשת חוות דעת חסויות ובמסירת מידע לא מדויק לתקשורת בנוגע לקיומן של חוות דעת אלו.

סגל הוסיף כי "לימון וחבורתו פוגעים פגיעה אנושה בדמוקרטיה מכיוון שהם משנים כל העת את הכללים, כותבים אותם מחדש". לטענתו, הכללים הכתובים נסוגים מפני הנחיות שבעל פה המשתנות בהתאם לאינטרסים המזדמנים של הייעוץ המשפטי.

בסיום דבריו קבע סגל כי משרד המשפטים "נפל", וכי הממשלה הבאה תידרש לשקם אותו באופן יסודי. הוא טען כי בעוד שהטענות נגד גופמן בפרשת הפעלת הנער אלמקייס ראויות לדיון, מניעי הייעוץ המשפטי אינם נובעים מרצון לטיוב השירות הציבורי.