ביוזמת משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל יוצא היום לאור מיזם הראיונות עם ותיקי ההתיישבות ביהודה ושומרון, הגולן והגליל.

מטרת המיזם, הכולל מעל 500 ראיונות - לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד בוצע ונערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל.

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על הפרויקט ושרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק שמובילה אותו אמרה ''החובה לזכור ולהזכיר היא שמובילה אותנו במיזם התיעוד הזה. הזיכרון הוא אבן היסוד והמנוע הראשי של הגאולה.

חזרנו לירושלים בזכות הזיכרון: הזיכרון שלנו, של 'אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני' שליווה אותנו לאורך דורות ובכל הגלויות, והזיכרון של הקב"ה, שהבטיח לנו בתורתו: וזכרתי את בריתי יעקוב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. נמשיך לזכור, ולהזכיר גם את פורצי הדרך לגאולת הארץ באמצעות ההתיישבות, כי זה המתכון הנכון להמשיך קדימה בדרכם''.