אביאל, תושב נתיב העשרה, גילה השבוע כי רכבו הפרטי הועבר לבעלותה של אישה אחרת ללא ידיעתו או הסכמתו.

המקרה נחשף לאחר שהמנוי של הרכב בכביש 6 הוקפא בשל העברת הבעלות, שבוצעה ככל הנראה באמצעות תעודת זהות מזויפת בסניף דואר.

העבריינים ניצלו את העובדה שהרכב פורסם למכירה בלוח "יד 2" ללא הסתרת לוחית הזיהוי, וביצעו את המהלך מאחר שלא היה רשום שעבוד על הרכב.

אביאל גילה כי הרכב רשום כעת על שם אישה מעוספייה הסובלת מעיקולים רבים, בעוד המפתחות והרכב עצמו נותרו פיזית בידיו.

לאחר הגשת תלונה במשטרה, התברר לאביאל כי למשטרה אין סמכות לבטל העברת בעלות גם במקרים של גניבת זהות ברורה. הוא הופנה לבית המשפט ושילם אגרת תביעה בסך 1,000 שקלים, אך בקשתו לביטול המהלך נדחתה בטענה של "מסמכים חסרים".

מנכ"ל הקרן למען העצמאיים, חבר הכנסת לשעבר אביר קארה, שחשף את הסיפור כמו סיפורים רבים על הונאות, ציין כי במקביל נמצאה תעודת הזהות המזויפת של אביאל ביער סמוך לעוספייה.

קארה הודיע כי קבע פגישה עם הנהלת דואר ישראל כדי למצוא פתרון למקרה הספציפי ולפרצה המערכתית המאפשרת העברות אלו.

לדברי קארה, משרד התחבורה מסרב לעבור לאימות דו-שלבי או לשלוח מסרון אישור לבעל הרכב בעת ביצוע העברת בעלות באמצעות ייפוי כוח. "אנחנו גרים בחלם, משרד התחבורה מתנגד לשתף מידע עם הדואר", תקף קארה את התנהלות המשרדים הממשלתיים.

הוא המליץ למוכרי רכבים שלא לחשוף לוחיות זיהוי בפרסומים ולבצע שעבוד עצמי לרכב כדי למנוע אפשרות של העברת בעלות ללא אישור. כמו כן, הוא פועל מול משרדי הממשלה כדי לחייב זיהוי באזור האישי הממשלתי בעת שימוש בייפוי כוח.