האלוף רומן גופמן, המיועד לתפקיד ראש המוסד, הגיש היום (שישי) התייחסות חריפה לבג"ץ נגד הודעת העדכון החסויה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

גופמן טען בתגובתו כי התנהלות היועמ"שית בניסיונה להטיל דופי בטוהר מידותיו היא "חמורה מאוד" ונעשית בחוסר תום לב כלפי קצין בדרגת אלוף.

לדברי גופמן, טענותיה של בהרב-מיארה בנוגע לפגישות החפיפה שקיים במוסד אינן רלוונטיות לעתירות ואינן כוללות כל פגם מוסרי.

הוא הבהיר כי החל בהליך החפיפה מיד לאחר שראש הממשלה חתם על מינויו, במטרה להתכונן לכניסתו לתפקיד המתוכננת ל-2 ביוני, וכי הדיונים על עובדי הארגון הם חלק בלתי נפרד מתהליך זה.

בתגובתו פירט גופמן כי כאשר עלתה סוגיית המשך שירותו של תא"ל ג' במוסד, הוא הבהיר שיוכל לקבל החלטות בעניין רק לאחר כניסתו הרשמית לתפקיד.

גופמן הדגיש כי דרש מהנוגעים בדבר שלא לפנות לתא"ל ג' בנושאים הקשורים לעתידו המקצועי עד למתן פסק דין בעתירות, וזאת במטרה לשמור על תקינות ההליך המשפטי ולא "לזהמו".

הוא האשים את היועמ"שית בהשמטת עובדות מהותיות מהודעתה לבית המשפט, וטען כי דבריה בנוגע לשיח בינו לבין הייעוץ המשפטי של המוסד "אינם אמת". לדבריו, בהרב-מיארה עודכנה בבקשתו להקפיא את הטיפול בעניינו של תא"ל ג', אך בחרה שלא לציין זאת במידע שהוגדר על ידה כ"חסוי ורגיש".

בסיכום דבריו, קרא גופמן לבית המשפט לדחות את העתירות נגדו בהקדם האפשרי, לקראת כניסתו לתפקיד בעוד כשבועיים.

הוא הביע צער על התנהלות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה בתיק וטען כי המהירות שבה דלף המידע החסוי לתקשורת מעלה חשש לניסיון להשפיע על תוכנו של תצהיר תא"ל ג'.