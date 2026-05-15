המוזיקאי החסידי ליפא שמעלצר פרסם שיר חדש לכבוד "שבת לאומית", עליה הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

השיר יוצא על רקע החלטת הנשיא לציין את המועד כחלק מחודש המורשת של יהדות אמריקה וחגיגות 250 שנה לעצמאות המדינה.

שמעלצר הביע את הערכתו לנשיא וציין כי השיר נכתב לאחר שהבין כמה אהבה מפגין טראמפ כלפי העם היהודי. "במיוחד עכשיו, כשאנו חוגגים 250 שנות חירות אמריקנית, ועם עידודו של הנשיא טראמפ לשמירת שבת רבה יותר ברחבי המדינה - רציתי לעשות את חלקי כדי להביע את הערכתנו", כתב המוזיקאי.

הכרזתו של טראמפ על קיומה של "שבת לאומית" היא תקדימית בהיסטוריה האמריקנית ונחתמה כהצהרה רשמית של הבית הלבן.

השבת הלאומית, שזכתה לכינוי "שבת 250", תתקיים החל מיום שישי עם שקיעת החמה ועד למוצאי השבת ותוגדר כיום מנוחה לאומי.

לפי הצהרת הנשיא, המועד נועד לציין את ייסוד הרפובליקה ולקרוא לכלל אזרחי ארצות הברית להקדיש זמן לתפילה והכרת תודה לאל. טראמפ הדגיש כי היום הזה יכיר במסורת היהודית הקדושה של הקדשת זמן למנוחה והתבוננות פנימית.

הנשיא הוסיף כי הוא מצפה שמשפחות וקהילות מכל הרקעים יתאחדו במהלך השבת הלאומית בהכרת תודה לאומה האמריקנית.