קריאה להקמת בית כנסת בהר ללא קרדיט

רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, פנה הבוקר (שישי) לראש הממשלה ולשרי הממשלה בקריאה לקדם הקמת בית כנסת בשטח הר הבית.

הקריאה פורסמה על רקע אירועי יום ירושלים, במהלך דברים שנשא הרב אל מול הר הבית.

"אתם רואים פה את המסגד מאחוריי, את אל-אקצא, זה מהגלות", אמר הרב אליהו בהתייחסו למבנים הקיימים במקום.

הוא הוסיף כי "אלפיים שנה שהיינו בגלות, אז הם בנו פה את המבנה הזה, אבל באמת פה היה בית ראשון ובית שני, ופה יהיה בית שלישי, זו עובדה".

הרב אליהו הדגיש כי עד לבניית בית המקדש, על מדינת ישראל לבסס נוכחות יהודית קבועה בהר באמצעות מבנה תפילה מסודר. "בינתיים, עד שייבנה בית המקדש, צריך פה בית כנסת", ציין הרב והוסיף, "עכשיו המוסלמים כבר מבינים שזה לא שלהם, אנחנו צריכים לתפוס אחיזה".

בדבריו הזכיר הרב את אביו, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אשר פסק בעבר כי ניתן להקים בית כנסת באזורים המותרים לעלייה על פי ההלכה.

הרב חתם את דבריו בפנייה ישירה לדרג המדיני ואמר, "זה התפקיד של המנהיגים, שרי הממשלה, ראש הממשלה. בית כנסת בהר הבית, הגיע הזמן".