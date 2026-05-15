הנהלת משרד האוצר קיימה היום (שישי) סיור מקצועי בעיר דוד בירושלים, לרגל יום ירושלים וכניסתו הרשמית של המנכ"ל ישראל מלאכי לתפקידו.

הסיור נערך בהשתתפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומי שהנחה אותו הוא מנכ"ל עמותת אלעד, דוידל'ה בארי, לאורך רחוב "עולי הרגלים" בעיר הקדומה.

לאחר הסיור התכנסה ההנהלה לישיבה מקצועית חגיגית למרגלות חומות העיר העתיקה.

בישיבה השתתפו המנכ"ל ישראל מלאכי, הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, הכלכלן הראשי שמואל אברמזון, מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ', היועץ המשפטי דודי קופל, הממונה על השאר אפי מלכין, יו"ר הרשות לניירות ערך ספי זינגר, ממונה רשות שוק ההון עמית גל, דובר המשרד יהודה עמרני, סמנכ"לית הון אנושי סופי עופר, הסמנכ"ל יוראי מצלאוי, והמשנה למנכ"ל עדיה וידל.

התייחס למעמד ואמר, "העשייה הענפה שלנו כמשרד מדי יום ומדי שעה למען כלכלת ישראל, שואבת כוח מהמורשת המפוארת של העם שלנו. אנחנו נוגעים כאן בהיסטוריה וזוכים להמשיך אותה היום בניהול כלכלת המדינה לתפארת העם היהודי לדורותיו".

במהלך הישיבה הודיע השר סמוטריץ' כי משרדו מקדם פרויקט ענק לפיתוח הבירה בהשקעה של 80 מיליון ש"ח. המיזם, המוגדר כפרויקט דגל לאומי, יכלול הקמת מעבדות AI לאומיות ומרכז חדשנות ענק ברובע הכניסה לעיר, בשיתוף פעולה עם עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.

ההשקעה לדבריו נועדה להאיץ אכלוס של יחידות עילית טכנולוגיות ויזמים מובילים, במטרה לחזק את מעמדה של ירושלים כמנוע צמיחה לאומי ובינלאומי.

התוכנית מקודמת כחלק מהחלטת ממשלה רחבה שצפויה להיות מאושרת ביום ראשון, הכוללת השקעות של מאות מיליוני שקלים בבירה.