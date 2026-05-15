סערה פוליטית וציבורית בקריית שמונה בעקבות הודעת מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, על פיזור המועצה הדתית המקומית והדחת היו"ר, הרב יצחק קקון, המכהן בתפקידו למעלה משני עשורים.

בעיריית קריית שמונה הגיבו בחריפות למהלך ושלחו מכתב התראה דחוף לפני נקיטת הליכים משפטיים, בדרישה לבטל את מינויו של הרב שמעון מלכה כממונה על המועצה.

לטענת העירייה, כך לפי דיווח ב'ynet', המשרד לשירותי דת עושה שימוש ב"מסלול עוקף" כדי להשתלט על שירותי הדת בעיר ולמנות פעילים פוליטיים המקורבים למפלגת ש"ס.

גורמים בעירייה טוענים כי המשרד נקט ב"טקטיקה של גרירת רגליים" והתעלם מרשימת מועמדים מוסכמת שהוגשה לו, וזאת כדי לאפשר את פיזור המועצה עם חלוף המועד החוקי למינויה.

במכתב שנשלח לאבידן על ידי עורכי הדין אבי גבאי ורונן שקלרש, נטען כי הרב שמעון מלכה, שמונה למורשה חתימה, הוא בעל זיקה פוליטית מובהקת לש"ס. "לרב מלכה אין כישורים מיוחדים המצדיקים למנות אותו כממונה חרף זיקתו הפוליטית", נכתב בפנייה. העירייה דרשה להשיב את המצב לקדמותו בטרם תפנה לבג"ץ.

ראשי הרשויות באזור, ובהם אביחי שטרן (קריית שמונה), אסף לנגלבן (הגליל העליון), בני בן מובחר (מבואות החרמון) ודוד אזולאי (מטולה), פרסמו מכתב תמיכה משותף ברב קקון.

מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגובה כי הם רוחשים הערכה עמוקה לרב קקון, אך פקיעת כהונתו היא פועל יוצא של תקנה חוקית מחייבת ולא החלטה פרסונלית. במשרד הבהירו כי המינוי של הרב מלכה הוא "טכני וניהולי דחוף" כמורשה חתימה זמני בלבד, כדי להבטיח את תשלום המשכורות לעובדי המועצה והספקים.

במשרד לשירותי דת הטילו את האחריות על העירייה וטענו, "לצערנו מועצת העיר קריית שמונה וראש העיר לא הצליחו להגיע להרכב למועצה הדתית כמתבקש בחוק והביאה על עצמה את פקיעת כהונתו של היו"ר המכהן הרב יצחק קקון".