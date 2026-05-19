הנה מנה קלילה וממכרת שמשלבת בין שני עולמות אהובים: העראייס המסורתי על האש והפיצה האיטלקית הקלאסית.

השף ישראל דדון לוקח פיתות עבות, ממלא אותן ברוטב פיצה ובתערובת נדיבה של מוצרלה וצ'דר, ושולח את הכל לצריבה קצרה על להבה פתוחה. התוצאה היא פיתה פריכה מבחוץ, נימוחה מבפנים, וטעם שגורם לכל אחד בבית לבקש עוד אחת.

מצרכים, לפי הכמות הרצויה:

פיתות עבות (חשוב שיהיו עבות מספיק כדי להחזיק את התערובת הנוזלית)

גבינת מוצרלה מגוררת

גבינת צ'דר מגוררת

רוטב פיצה איכותי



אופן ההכנה:

1. פותחים פתח קטן בקצה הפיתה, ובעדינות מזלפים פנימה את רוטב הפיצה.

2. באמצעות כף מורחים היטב את הרוטב על כל דפנותיה הפנימיות של הפיתה.

3. מכניסים פנימה את שתי הגבינות המגוררות, מוצרלה וצ'דר, בכמות נדיבה.

4. מניחים את הפיתות המלאות על רשת גריל או על רשת לצליית כבד שלא נעשה בה שימוש בשרי.

5. מניחים את הרשת מעל אש פתוחה כדקה מכל צד, עד שהפיתה משחימה והגבינות נמסות בפנים.

6. מגישים מיד, בעודן חמות וצורבות, וכך נשמר המרקם הפריך מבחוץ והנימוח מבפנים.



טיפ של השף:

למי שאוהב פיקנטיות, אפשר להוסיף פנימה פתיתי פלפל חריף או ירקות מוקפצים. אפשר גם להחליף את רוטב הפיצה ברוטב עגבניות ביתי עשיר.

ישראל דדון הוא שף קונדיטור המוכר בזכות יצירתיות בלתי מתפשרת וחיבור בין חומרי גלם פשוטים לטכניקות עילית. הוא מתמחה בפיתוח קינוחים לאירועים, מעביר סדנאות אפייה חווייתיות, ומתמחה ביצירת מאכלים שכל אחד יכול להצליח להכין בבית בקלות. את המתכונים, הסדנאות והופעות הבישול שלו ניתן למצוא במגוון רחב של במות, כולל כאן במדור האוכל של ערוץ 7.

