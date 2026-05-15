הרב יורם אליהו, מרבני מכון מאיר ותלמוד תורה מורשה, התארח השבוע בפודקאסט מיוחד של ערוץ 7 לשיחה עם העיתונאי דביר עמר על מסע האמונה של משפחתו מאז פרוץ המלחמה.

הרב, ששכל את בנו ידידיה בקרבות בעזה ושנה לאחר מכן את חתנו הרב אהרון אנקרי ז"ל בתאונת דרכים, ביקש להעביר מסר של גבורה וצמיחה מתוך השבר.

גם הרב איציק אמיתי התארח השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 וסיפר כיצד קיבל את הבשורה על נפילת אחיו הבכור, ז'אבו ארליך ז"ל, בלבנון. במהלך השיחה תיאר את הקשר המיוחד ביניהם, שבא לידי ביטוי גם בלימוד התורה המשותף לאורך השנים.

סגנית יו"ר הכנסת, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תועדה יחד עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורעייתו איילה במהלך ריקוד דגלים בירושלים.

אלפים השתתפו השבוע בעיר לוד במצעד הדגלים השנתי לכבוד ירושלים, שנערך בהובלת ארגון "לודאים". מדובר במצעד השני בגודלו בישראל לציון יום ירושלים.

מזל טוב ליועץ התקשורת אורי איגרא ולרעייתו לרגל הולדת בתם. האב הנרגש כתב: "בשעה טובה ומוצלחת שמחים לבשר על הולדת בתנו. בשורות טובות ושמחות אצל כולם".

כ-300 תלמידי כיתות ז' משמונה מוסדות של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא השתתפו השבוע בישיבת בני עקיבא יבנה בחיפה באירוע סיום חגיגי למסכת תענית, שנלמדה במסגרת מיזם חדש לרגל שנת בר המצווה. המעמד נערך בהשתתפות מנכ"ל רשת החינוך אלחנן גלט.

ישיבת אורות הזורעים קיימה שיחה מיוחדת ליום ירושלים עם הרב אביהוא שוורץ בבית הספר נעם בקריית משה.

השרה אורית סטרוק השתתפה בכנס האולפנות שנערך במלון רמדה בירושלים לכבוד יום ירושלים.

צוות הקומונריות של תנועת הנוער אריאל יצאו לסיור חיזוק מעמיק בחוות ארץ בנימין.

בבית ספר שדה כפר עציון נערך הכנס השנתי של הנהלת החמ"ד, שהוקדש השנה לדמותו של חנן פורת ז"ל, שנבחר לשמש כדמות המופת של החמ"ד לשנת הלימודים תשפ"ז.

האירוע נערך בשיתוף בית ספר שדה והמועצה האזורית גוש עציון, ובהשתתפות מנכ"ל בית ספר שדה כפר עציון דוד חסון, הרב יעקב מדן, ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל ויו"ר תנועת "ראש יהודי" ישראל זעירא.

רגע מיוחד נרשם במהלך תפילת יום ירושלים שקיימה ישיבת אלון מורה בכותל המערבי, בהשתתפות ראשי הישיבה הרב אליקים לבנון והרב שחר אימבר.

עם סיום התפילה הפתיעו מספר תלמידים המשרתים בחטיבת הנח"ל, שהגיעו לכותל יחד עם לוחמים נוספים, והצטרפו למעמד.

הרב אריאל איגרא נבחר לכהן כרבה של המועצה האזורית אשכול, לאחר שקיבל את מרבית קולות המצביעים בבחירות שנערכו מטעם משרד הדתות.

הרב איגרא מכהן כיום כרב היישוב שלומית שבמועצה האזורית אשכול, והוא בנו של דיין בית הדין הרבני הגדול הרב אליעזר איגרא.

מאות בני אדם, רבנים ואישי ציבור השתתפו באירועי הילולת יוסף הצדיק שארגנה ישיבת "עוד יוסף חי". ההילולה כללה התוועדות חסידית ביישוב יצהר ותפילת שחרית חגיגית במתחם קבר יוסף בשכם תחת אבטחה כבדה.

נשיא הישיבה הרב יצחק גינזבורג נשא דברים במהלך ההתוועדות המרכזית וקישר בין מידת היסוד המשויכת ליוסף הצדיק לבין שמן הזית ושם היישוב יצהר.

שמחת חלאקה נערכה לבנו של יו"ר ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, במתחם קבר יוסף בשכם. חתן השמחה, הילד הלל דוד, נקרא על שם סבו הרב הלל ליברמן הי"ד, ממייסדי ישיבת "עוד יוסף חי", שנרצח לפני כ-26 שנה בדרכו למקום לאחר נטישת המתחם.

הרב אפרים עבדיאן, רב קהילות ור"מ בישיבת "זמרת הארץ", הוכתר לרב היישוב ניצן במעמד רבנים ואישי ציבור. בין המשתתפים באירוע היו הראשון לציון הרב דוד יוסף, ראש ישיבת "מרכז הרב" הרב יעקב שפירא, רב העיר קריית גת הרב שלמה בן חמו, והרבנים המקובלים הרב מאיר אלפסי והרב רחמים כדורי.

תלמידי ישיבת בני עקיבא אורות יהודה באפרת הגיעו לביקור בביתו של הרב רפאל טוויל, מחנך ותושב היישוב, המשמש גם כסא"ל במילואים. את הביקור הוביל ראש הישיבה הרב אמיר סנדלר.

הרב טוויל נלחם בחזית מאז תחילת מבצע "שאגת הארי" וביצע מאות ימי מילואים מאז שבעה באוקטובר. במהלך הביקור העניקו לו התלמידים ולרעייתו תעודת הוקרה וזר פרחים כהבעת תודה והערכה.