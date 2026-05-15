פעוט נפצע באורח אנוש ושלושה בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני בתאונה בין מכונית לאוטובוס בכביש 1, באזור נווה אילן ואבו גוש. צוות מד"א מעניק להם טיפול רפואי במקום.

חובש רפואת חירום במד"א מאיר גרשוני ופראמדיק מד"א נדב טייב סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה וטרגית. פעוטה כבת חודש מחוסרת הכרה וגבר שנפגע באורח קשה שכבו על הכביש ובתוך הרכב שהיה בשול הדרך נלכדו גבר ואישה. מיד התחלנו בטיפול רפואי ראשוני ופינינו בדחיפות את הפעוטה לבית החולים שערי צדק תוך כדי פעולות החייאה כשמצבה אנוש. הגבר ששכב על הכביש ו-2 הפצועים שהיו לכודים ברכב וחולצו ע"י לוחמי האש נפצעו באורח קשה. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבם קשה".

אבי פריד, אלי במברגר וישראל כהן ואלי חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בזירה קשה של תאונה עם מעורבות רכב ואוטובוס. ביצענו פעולות החייאה בפעוט והוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש. כמו כן הענקנו סיוע רפואי בזירה לשלושה פצועים בהם גבר ואישה (כבני 25) שנפצעו באורח קשה ולגבר נוסף (כבן 50) שנפצע באורח בינוני".