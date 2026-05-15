נהג הרכב הגנוב שנמלט מזירת התאונה הקטלנית בכביש 60 בתחילת החודש, שבה נהרג לוחם צה"ל סמל נתנאל איילה ז"ל, נעצר לפנות בוקר.

המעצר בוצע במבצע משותף של לוחמי דובדבן ושוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י, בחטיבת שומרון.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ’י, שוחח עם בני משפחתו של נתנאל ועדכן אותם בדבר מעצרו של החשוד. במהלך השיחה הביע תנחומים למשפחה ואמר: "מדובר באירוע טרגי וקשה שבו נגדעו חייו של צעיר בתחילת דרכו".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ספד לנתנאל אחרי האסון, "נתי נקטף מאיתנו לאחר שגנב רכב התנגש באופנוע שעליו רכב ונמלט מהמקום. נתי הוא בן למשפחה יקרה ואהובה, ששורשיה נטועים עמוק בבנימין ובמועצה. אימו, ביוש איילה, היא עובדת מועצה וותיקה, דמות מוכרת ואהובה שעובדת כבר שנים במסירות אין קץ במעונות בעפרה, ואחותו רחל היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועבדה במוקד המועצה. זהו אינו אסון של משפחה אחת - זהו כאב של קהילה שלמה המאבדת את אחד מטובי בניה".

"זוהי התאונה השנייה בתוך שבועות ספורים בכבישי בנימין שנגרמת כתוצאה מהשתוללות והפקרות של גנבי רכב, הגובים חיי אדם יקרים. אנו מחזקים את משטרת ישראל ודורשים פעולה נחושה ואכיפה בלתי מתפשרת כדי לעצור את ההפקרות הזו ולמנוע את האסון הבא. המועצה נמצאת בקשר רציף עם כוחות הביטחון על מנת להביא ללכידתו המהירה של הדורס ולמיצוי מלוא חומרת הדין עמו. בשעה קשה זו, אנו מחבקים את משפחת איילה, את ביוש, רחל וכל בני המשפחה והחברים. אנו משתתפים בצערם הכבד ומתפללים שלא ידעו עוד צער".