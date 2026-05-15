הרמטכ״ל בתרגיל פתע בגבול המזרחי דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר היום (ו') בתרגיל הפתע המטכ"לי "גופרית ואש" במרחב הגבול המזרחי. הביקור התקיים יחד עם ראש אגף המבצעים, מפקד זרוע היבשה, מפקד פיקוד המרכז, מפקדי אוגדות ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור קיים הרמטכ"ל הערכת מצב, תירגל את כוחות האוגדה שהוקפצו ובחן את היערכותם למגוון תרחישים. התרגיל עסק בהתמודדות מול מתקפת טרור רחבה בגזרה מאתגרת.

זמיר אמר, "אחד מהלקחים העיקריים מטבח ה-7 באוקטובר הוא הצורך במוכנות גבוהה ומתמדת למתקפת פתע, בגבולותינו מרמת המחלקה ועד למטכ"ל". לדבריו, "זה מה שאנחנו מתרגלים כאן היום - תרגול מטכ"לי להתמודדות מול מתקפת טרור רחבה עם תרחישים מורכבים, בגזרה מאתגרת כשלמולנו בראש ובראשונה משימת ההגנה על הגבולות ותושבי המרחב".

הרמטכ"ל הוסיף כי התרגיל מבטא את הפקת והטמעת הלקחים ואת החשיבות שמייחס צה"ל לגזרות הללו. הוא אמר כי כוח שמסוגל להגיע במהירות לזירה קטלנית יכול לבלום את האירוע כבר בשלביו הראשונים ולצמצם את היקפו.

לדברי זמיר, במסגרת התרגיל הופעלו כוחות עתודה וכוננות מטכ"ליים רב-זרועיים, כולל סיוע אווירי והטסת כוחות מיוחדים. הוא ציין כי צה"ל נמצא במערכה רב-זירתית מתמשכת, המחייבת חיזוק מוכנות, כשירות ויכולת להתמודד עם תרחישים מורכבים.

בסיום דבריו התייחס הרמטכ"ל להשתתפות אנשי המילואים בתרגיל. "זהו תרגיל שכולל בתוכו כוחות מכלל הגופים והזרועות ובהם אנשי מילואים רבים שהוקפצו באמצע הלילה לתרגיל פתע. אני מלא הערכה על התרומה האדירה שלכם ועל ההתייצבות שלכם פעם אחר פעם בכל אחת מהגזרות".