עצרות הודיה וזיכרון התקיימו השבוע ברחבי העולם לציון 81 שנה לכניעת גרמניה הנאצית והצלת שארית הפליטה. האירועים נערכו במסגרת "יום השחרור וההצלה" המצוין בכ"ו באייר.

הטקסים נערכו בבואנוס איירס, בודפשט, מוסקבה, וינה, פרנקפורט, ניו יורק, פינסק, מינסק, בוקרשט, סין ותוניסיה תחת הכותרת "מדור לדור מול האנטישמיות בעולם".

באירועים השתתפו רבנים ראשיים, שגרירים, נציגי מדינות בעלות הברית, אישי ציבור וניצולי שואה, ובג'רבה שבתוניסיה נערכה עצרת מיוחדת לצד השתתפות מאות פליטים מאוקראינה ברומניה.

העצרת המרכזית בישראל התקיימה ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות הרב משה לבל, ראש ישיבת "תורת חיים" ואב בית הדין במוסקבה, לצד רבנים ואישי ציבור. מאות תלמידים מפרויקט "מבקשי תורה" של ארגון "אנחנו וצאצאינו", אמרו תהילים וקטעי שירה לזכר קדושי השואה.

הרב לבל אמר בעצרת, "אתם הילדים, תינוקות של בית רבן, שמתפללים ולומדים משניות לזכר הקדושים, ובהם כמיליון וחצי ילדים שנהרגו על קידוש השם, מקיימים בפועל את הפסוק: 'מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם'". העצרת נחתמה בתפילת יזכור ובתפילה לשיבת ציון.

במרכז היהודי "סקולניקי" במוסקבה השתתפו מאות בעצרת בראשות הרבנים הראשיים של רוסיה. בין המשתתפים היו שגריר ישראל ברוסיה עודד יוסף, שגריר בחריין אחמד אל סאיטי ונציגים דיפלומטיים נוספים, ובמהלך האירוע הוקראו מכתבי ברכה מנשיאי רוסיה וישראל ומראש ממשלת ישראל.

נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב כי "יום השחרור וההצלה איננו רק יום של זיכרון היסטורי, אלא גם יום של הכרת תודה, אחריות ואמונה", והדגיש את הצורך לעמוד מול "כוחות של שנאה ואנטישמיות". נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כתב כי היום "מסמל את הזיכרון להישג הגדול של חיילי ומפקדי הצבא האדום ולוחמי בעלות הברית אשר ריסקו את הנאציזם והצילו את העם היהודי", והזהיר מפני לאומנות, אנטישמיות וגזענות.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ציין כי "יהודים זקופי קומה מתייצבים לעצרת הודיה למרגלות הכותל המערבי בירושלים", והודה לזכרייב "שיזם את הטמעת התאריך החשוב בלוח השנה העברי". זכרייב אמר כי העובדה שכ"ו באייר חל בימי ספירת העומר מסמלת ש"הניצחון על הנאציזם אינו סוף, אלא התחלה - תחילתה של תחייה יהודית לאחר השואה".