מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2% בחודש אפריל, כך לפי הנתונים שפרסמה היום (שישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד המחירים ב-1.9%. בתוך כך, מחירי הדירות עלו ב-0.3%, בהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר-מרץ לעומת ינואר-פברואר.

העלייה הגבוהה ביותר במחירי הדירות נרשמה במחוז תל אביב, שם התייקרו הדירות ב-1.2%, ואילו במחוז ירושלים נרשמה עלייה של 0.4%.

במחוז חיפה עלו המחירים ב-0.1%, ובמחוז דרום נותרו המחירים ללא שינוי. במחוז צפון נרשמה ירידה של 0.1%, ובמחוז מרכז ירדו המחירים ב-0.2%. במחירי שכר הדירה נרשמה עלייה של 2.6% עבור מחדשי חוזה, ועלייה של 3.6% עבור שוכרים חדשים.