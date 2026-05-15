מחמוד עבאס (אבו מאזן), יו"ר הרשות הפלסטינית, מנהיג אש"ף ו"פתח", נשא אמש נאום בוועידה הכללית השמינית של תנועת "פתח", ובו בין היתר התייחס לסוגיית הפליטים.

"סוגיית הפליטים הפלסטינים תישאר ליבת הסוגיה הפלסטינית. אנו מדגישים את הכרחיות פתרונה באמצעות שיבה ופיצויים, בהתאם להחלטות הלגיטימיות הבינלאומיות, ובמיוחד החלטה 194 והיוזמה הערבית לשלום", אמר אבו מאזן.

הוא הוסיף, "אנו מדגישים גם את חשיבות התפקיד החיוני שממלאת סוכנות אונר"א במתן השירותים הבסיסיים למיליוני הפליטים. אנו דוחים באופן נחרץ כל ניסיון שמטרתו לפגוע בתפקידה או לבטלה, שכן הדבר מהווה פגיעה ישירה בזכויות הפליטים וניסיון לפתרון סופי של סוגייתם. אנו קוראים למדינות לספק לסוכנות תמיכה כדי שתוכל להמשיך בעבודתה, עד שתושלם שיבת הפליטים לבתיהם".

אבו מאזן כיוון מסר ישיר לעם הישראלי, ולפיו: "הרחבת ההתנחלויות, הקיצוניות, העמקת הכיבוש והכחשת הזכויות הלגיטימיות של עמנו הפלסטיני - לא יביאו שלום וביטחון".

אבו מאזן אמר עוד, כי "חתמנו איתכם על הסכמים שנועדו להניח יסוד לשלום אמיתי עבורנו ועבורכם - שלום שבו נחיה יחד בביטחון, יציבות ושכנות טובה, הרחק ממלחמות, תוקפנות וטרור. ידינו עדיין מושטות כדי להשיג את השלום המיוחל בארץ השלום".

לאחר מסר זה, שלח אבו מאזן "ברכה לעמנו העומד איתן בעזה, בגדה ובאל-קודס, העומד בחזית מול תוכניות הגירוש, ההשמדה והסיפוח" וברך את האסירים הביטחוניים אותם כינה "אמיצים" ואת השהידים אותם הוא כינה "טהורים".

"אנו ממשיכים בדרך, ובאמצעות סבלנות ועמידה איתנה נשיג את מטרותינו הלאומיות", חתם אבו מאזן את נאומו.