"הקהילה שצומחת כאן היא הניצחון האמיתי על חוסר האונים של אז". כעת, התושבים קוראים לציבור להיות שותף להמשך הצמיחה וההתחדשות בעיר.

יש רגעים שנצרבים בזיכרון הלאומי כסמל. עבור תושבי לוד - ואולי עבור המדינה כולה - אחד הרגעים הקשים ביותר באירועי "שומר חומות" לפני חמש שנים היה תמונת עמוד התאורה בשכונת רמת אשכול, עליו הונף דגל פלסטין לאחר שדגל ישראל הוסר בביזיון.

התמונה ההיא הפכה לסמל של תחושת אובדן המשילות. אולם ביום חמישי האחרון, ביום ירושלים, חמש שנים אחרי אותם ימים קשים - המעגל נסגר.

במהלך ריקוד הדגלים המסורתי שעבר בשכונה, הונף מחדש ובגאווה דגל ישראל על אותו עמוד בדיוק. הפעם, לא בחשש - אלא לקול שירת אלפים ובתחושת ריבונות מחודשת.

אל תישארו מאחור - היו חלק מהמשך הציונות וההתיישבות בלב הארץ >>>

המסר שליווה את האירוע היה ברור: הרוח היהודית בלוד לא נשברה - אלא התחזקה. "התמונה ההיא של הדגל המוחלף הייתה פצע פתוח עבורנו", מספרים תושבים בעיר. "אבל היום, כשאנחנו עומדים כאן חמש שנים אחרי, אנחנו מבינים שהתשובה היא לא רק הדגל שחזר לראש התורן, אלא החיים שפועמים כאן מתחתיו".

לצד האתגרים הביטחוניים והחברתיים שעדיין קיימים, שכונת רמת אשכול והעיר לוד כולה עוברות בשנים האחרונות תהליך משמעותי של התחדשות וצמיחה. משפחות חדשות מצטרפות לעיר, מוסדות החינוך מתרחבים, ומאות משפחות בחרו לקבוע את ביתן בלוד מאז אירועי "שומר חומות".

לדברי התושבים, הנפת הדגל היא סמל חשוב - אך הצמיחה האמיתית מתרחשת בקהילה עצמה. כדי להמשיך בפיתוח הקהילות, בחיזוק הצעירים ובהובלת העשייה החינוכית והחברתית בעיר, נדרשת תמיכת הציבור הרחב.

"כדי להמשיך לבנות, להצמיח ולחזק את לוד - צריך אתכם איתנו", אומרים הפעילים בעיר. אל תישארו מאחור - היו חלק מהמשך הציונות וההתיישבות בלב הארץ.

חושבים לעבור ללוד?

עוד ועוד משפחות צעירות בוחרות להצטרף ללוד ולקחת חלק בבניין קהילה ציונית, ערכית ומגובשת בלב הארץ.

אם גם אתם מחפשים קהילה חמה, עשייה משמעותית וחיים של שליחות - זה הזמן להכיר את הקהילות בלוד.

להשארת פרטים להצטרפות לאחת הקהילות בלוד >>>