קריאות הבוז שנשמעו במהלך הופעתו של נועם בתן בחצי גמר האירוויזיון ממשיכות לעורר עניין בתקשורת העולמית.

בריאיון ל-BBC סיפר בתן כי הופתע מהתגובה באולם, למרות שנערך לכך מראש יחד עם הצוות שלו.

"זה היה קצת הלם", אמר בתן בריאיון, "אבל עברו כמה שניות וחיפשתי דגלים של אנשים שאוהבים אותי ורוצים שאני אעשה את ההכי טוב שלי, וזה באמת הרים אותי על הבמה". לדבריו, התמיכה שקיבל מהקהל סייעה לו להתמודד עם הרגע במהלך ההופעה.

בתן נשאל כיצד התכונן לקריאות הבוז, והשיב כי לא באמת ניתן להתכונן לאולם שמכיל 13 אלף אנשים. עם זאת, הוא סיפר כי חלק מאנשי הצוות שלו קראו בוז במהלך החזרות כדי לסייע לו להיערך נפשית למצב.