סערת פאץ' משיח עולה שלב: לוחם הנח"ל א' קיבל פקודה להיכנס מחר (ראשון) בבוקר ל-30 ימי מחבוש.

הורי הלוחמים מודיעים על החרפת המאבק וקוראים לציבור הרחב להגיע מחר בשעה 11:00 מול שערי כלא 10 בצומת בית ליד לעצרת מחאה נחרצת, וכן לליווי אישי של החייל ומשפחתו ברגע כניסתו אל מאחורי הסורגים כדי שלא יצעדו לבד. בפלוגה זועמים: "הורידו את המורל לכולנו".

הוריו של הלוחם א' מסרו הערב בכאב: "אנחנו מעכלים אבל נמצאים בהלם מוחלט!! לא נשתוק על העוול הזה".

חבר למחלקה של הלוחם א', שלחם איתו כתף אל כתף בלבנון ונמצא כעת בפעילות מבצעית בשומרון, שובר שתיקה בפוסט כאוב: "עבורכם זו סערת הפאץ', בשבילנו זה החבר הכי טוב שלנו. הוא היה הלב של המשפחה הזאת. לקחת לוחם שעשה הכל בשביל המדינה, ופתאום להכניס אותו ל-30 יום כלא ולהדיח אותו מלוחמה? זה לא אנושי. זה מרסק אותו ואותנו, ומאז שזה קרה כל הפלוגה כבויה. המדינה פשוט מוחקת לו הכל ברגע".

המקרה פגע קשות במורל של הפלוגה, שמחזיקה בהישגים המבצעיים הגבוהים ביותר בלחימה האחרונה בלבנון.

בעקבות ההחלטה להכניס את החייל מחר מאחורי סורג ובריח, הורי הלוחמים מודיעים: "אנחנו מבינים משמעת, אבל פאצ'ים יש בכל הצבא, בסדיר ובמילואים. למה להפיל תופעה שלמה על כתפיו של חייל בודד ותמים שעשה מה שחצי צבא עושה בגלוי? יש כאן איפה ואיפה מקוממת מצד הפיקוד העליון. הרמטכ"ל משאיר בתפקידם ללא שום ענישה דמויות שפעלו אקטיבית לפירוק הצבא מבפנים, ודווקא נגד לוחם קרבי מפעילים את העונש הדורסני ביותר. לא נשתוק על כך".

לאור ההתפתחויות האחרונות וההתעלמות של הפיקוד העליון, החליטו הורי חיילי הפלוגה לצאת למאבק ציבורי ומבהירים כי "המאבק לא ייפסק עד שיושג צדק, ינוקה שמו של החייל ושל הפלוגה כולה, ותוחזר הגאווה והעוצמה היהודית-ציונית ללוחמים בחזית. בעת הזו, עם ישראל זקוק לגיבורים שלו כשהם זקופי קומה וגאים בזהותם, ולא תחת רדיפה והשתקה".

הורי הלוחמים קוראים לציבור הרחב להגיע מחר (ראשון) בשעה 11:00 מול שערי כלא 10 בצומת בית ליד לעצרת תמיכה בחייל ומשפחתו בעת כניסתו לכלא, ומחאה נגד "העוול ואי הצדק המשווע שבהענשת החייל כאשר ראשי הסרבנים והפצ"רית עדיין מסתובבים חופשי", כלשונם.