המתח בליגת העל בכדורגל בשיאו. רק פעם אחת בשבעת המשחקים האחרונים ביניהן, ניצחה מכבי תל אביב את בית"ר ירושלים, היה זה בתוצאה 0:5 במחזור הסיום של העונה שעברה שהעניק לצהובים מת"א את האליפות הדרמטית ומנע מבאר שבע להניף את הצלחת.

הערב (מוצאי שבת) בית"ר ומכבי שוב נפגשו בשלהי העונה, כשנותרו עוד שני מחזורים בלבד לסיומה ושוב מהמשחק הזה יכולה לצאת האלופה כאשר הפעם היה זה תורה של בית"ר לנצח ולהישאר במרחק 2 נקודות בלבד מהמוליכה הפועל באר שבע ומתואר אליפות היסטורי ראשון אחרי 18 שנים.

בית"ר, מלכת המהפכים של העונה בליגת העל בכדורגל, שהמהפך האחרון שלה העונה היה בניצחון הביתי בטדי בתוצאה 2:4 על מכבי תל אביב, עשתה זאת הערב בפעם התשיעית ושוב על הצהובים מת"א.

מכבי עלתה ראשונה ליתרון אך השער נפסל בטענת נבדל.

בפתיחת המחצית השניה הצליחה מכבי לעלות ליתרון שוב, עם השער ה-17 של דור פרץ העונה, אך בית"ר של העונה היא אחת שלא מוותרת בקלות.

חילופי מסירות נהדרים בין שני כוכביה הגדולים, ירדן שועה ועומר אצילי הסתיימו כעבור 8 דקות בשער של מכבי שקבע שיוויון 1:1, עם שערו ה-15 העונה של אצילי.

דווקא אז הוציא מאמן בית"ר ברק יצחקי את שני כוכביו ונדמה היה כי הוא מנסה לשמור על תוצאת התיקו.

אך השחקנים שעל כר הדשא חשבו ועשו אחרת ובראשם טימוזי מוזי.

בית"ר שכובשת הכי הרבה שערים העונה ברבע השעה האחרונה בליגת העל, עשתה זאת פעם נוספת, הפעם בדקה ה-80 כאשר קאלו שסיפק משחק חלש מסר למחליף גונזאלס שהסתדר עם שני שחקני הגנה ומסר את הכדור לטימוטי מוזי.

מוזי שכבר אחראי במו רגליו העונה על מספר מהפכים ושערים דרמטיים, שלושער שכבש מול הפועל פתח תקווה כשנכנס כמחליף במחצית השניה, שער שיוויון לפני שבועיים מול הפועל באר שבע בדקה ה-96 ובישול לירדן שועה בשער היתרון במחצית השניה במחזור שעבר, עשה זאת גם הפעם כשגלגל את הכדור בקלילות וקבע 2:1 דרמטי, כזה שמשאיר את בית"ר במאבק האליפות, כשהיא במרחק 2 נקודות בלבד מהראשונה בטבלה הפועל באר שבע, שני מחזורים לסיום העונה.

מכבי שהגיעה למשחק הערב עם רצף של 4 ניצחונות בית על האפס סופגת פעמיים ומפסידה לקבוצת החוץ וההתקפה הטובה ביותר בליגה.

במחזור הבא תתארח בית"ר אצל הפועל פתח תקווה שחילצה הערב נקודה ראשונה בפלייאוף ובאר שבע תארח את מכבי שאולי תהיה זו שתעניק את תואר האליפות דווקא לזו שניצחה אותה העונה הכי הרבה פעמים - בית"ר ירושלים. בדרך לסיום עונה מטורפת והיסטורית.