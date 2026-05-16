אחרי שנים שבהן לא היה בעולם התקשורת המגזרית עיתון שבועי לנשים, בעיתון שביעי ונשיםה יוצאים במהלך חדש: השקת "שביעי לאישה" - עיתון שבועי חדש הפונה לנשים מהמגזר הדתי לאומי.

המיזם יוצא לדרך בשיתוף פעולה עם יעל בן מויאל וצוות נשיםה, שיוביל את הקו המערכתי, התוכן והעשייה סביב העיתון החדש.

העיתון צפוי לצאת לראשונה בחג השבועות הקרוב, ולהפוך לעיתון השבועי הראשון במגזר הדתי הפונה לקהל הנשים. המטרה היא לייצר פלטפורמה תוכנית איכותית שתשלב בין תוכן, השראה, משפחה, קריירה, תרבות, צרכנות וסיפורים אישיים - מעולמן של האישה הדתית.

יעל בן מויאל, שתוביל את המהלך, אומרת: "יש היום ציבור עצום של נשים דתיות שמחפש תוכן איכותי, מכבד ומדויק לעולם הערכים והחיים שלו. אנחנו לא באות לחקות אף אחד, אלא ליצור בית תקשורתי חדש, נשי, עדכני ומקצועי".

לדבריה, "שביעי לאישה" ישלב בין תוכן מעמיק לבין מגזין קליל ונגיש: "נשים היום רוצות לקבל גם השראה וגם פרקטיקה - גם כתבות משמעותיות וגם תוכן שמדבר לחיים עצמם. זה בדיוק המקום שאנחנו רוצות ליצור".

רפי רודניק, הבעלים של קבוצת "רודניק אסטרטגיה ויזמות בע"מ" המוציאה לאור את עיתון "שביעי", אומר כי מדובר במהלך טבעי כחלק מהתרחבות הקבוצה: "אנחנו מזהים צורך אמיתי בשטח. הציבור הדתי־לאומי התפתח מאוד בשנים האחרונות, וגם עולם התקשורת צריך לדעת להתחדש יחד איתו. 'שביעי לאישה' הוא לא מוסף חד־פעמי אלא מהלך רחב עם חזון ארוך טווח".

רודניק הוסיף כי כבר כעת יש עניין רב מצד מפרסמים ועסקים לקראת גיליון ההשקה: "יש הבנה שהקהל הנשי במגזר הדתי הוא קהל איכותי, חזק ומשפיע מאוד - גם בבית וגם בעולם הצרכנות והעשייה. אנחנו רואים התעניינות גבוהה עוד לפני הגיליון הראשון".