היו משחקים שלא נפתחו, היו כאלה בעלי הפרשי שיא וכאלה שפוצצו. אך מעולם בכל תולדות הכדורסל הישראלי לא היה משחק שהופסק בשל חוסר בשחקנים שעל הפרקט.

לשפל כזה הגיעה הערב (מוצאי שבת) הפועל תל אביב.

היה זה במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל בכדורסל, כאשר קבוצת המיליונים של הפועל תל אביב אירחה את בני הרצליה בהיכל מנורה מבטחים והפסידה את המשחק עוד לפני תום המחצית הראשונה.

על אף הסגל העשיר ועתיר השחקנים, הפועל הופיעה הערב למשחק הביתי במסגרת ליגת העל בכדורסל עם 5 שחקנים זרים בלבד, זאת בשל שביתת השחקנים הישראליים וחששם של חלק מהזרים שלה לחזור לישראל.

עוד בטרם המחצית הראשונה הגיעה אל סיומה, יצאו 4 מ-5 שחקניה של הפועל תל אביב בעבירות שנראו כמכוונות, מה שגרם לשופטים להודיע על סיומו של המשחק.

על פי תקנון איגוד הכדורסל, משחק יכול להתקיים כל עוד יש 2 שחקנים מכל קבוצה על הפרקט, ועם יציאתם של 4 משחקני הפועל בעבירות, לשופטים לא הייתה ברירה אלא להודיע על סיום המשחק כשלוח התוצאות הראה 70:59 לזכות הרצליה.

הרצליה עולה למקום השלישי בטבלת ליגת העל בכדורסל, בעוד הפועל ת"א מאבדת את המקום הראשון ליריבה העירונית מכבי ומתחילה להתרחק ממנה.