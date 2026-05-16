גמר אירוויזיון 2026 משודר בווינה, אוסטריה, כשנציג ישראל נועם בתן סחף את הקהל שהריע לו בקול מהרגע שעלה לבמה אל מול קריאות הבוז.

את הביצוע Michelle חתם בתן בתודה לאירופה וקריאת "עם ישראל חי!". בזמן הביצוע דגל פלסטין הונף ליד חברי המשלחת הישראלית.

מיד לאחר הביצוע בתן עלה לשידור חי בחשבון האינסטגרם שלו. "אני רוצה לומר תודה לכולם על האהבה שלכם והתמיכה בי, זה כל כך חשוב לי. אנחנו צריכים שתצביעו 3. תצביעו לישראל, תצביעו למישל, אני אוהב את כולכם", אמר.

מוקדם יותר היום מאות מוחים פרו-פלסטינים הפגינו בווינה נגד השתתפות ישראל באירוויזיון. בעקבות ההפגנה, גורמי הביטחון אסרו על חלק מאנשי המשלחת הישראלית לעזוב את מתחם הארנה.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר איחל בהצלחה לנועם בתן. "עם ישראל כולו מאחוריך, נועם! בשם אזרחי ישראל מחזיקים לך אצבעות בביצוע הערב בבימת האירוויזיון מול כל העולם. מדינה שלמה מחזקת ומעודדת אותך, בהצלחה נועם!"

תאגיד השידור הספרדי שידר ב-21:00 זמן מקומי (תחילת האירוויזיון) מסך שחור עם כיתוב מחאה, במסגרת הימנעותה של ספרד מהשתתפות בתחרות: "האירוויזיון היא אמנם תחרות, אך זכויות האדם אינן כאלה. אין מקום לאדישות. שלום וצדק לפלסטין".