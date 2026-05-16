בזמן שקבוצות הליגה מנסות למצוא פתרונות לשביתת השחקנים הישראליים, מכבי תל אביב עושה צעד משלה בכדי להיערך לישורת האחרונה של העונה.

רגע לפני המעבר לסדרות הפלייאוף בליגת העל שבכדורסל, הודיעה הערב (מוצאי שבת) מכבי תל אביב על החתמתו של דייויד אפיאני עם חוזה עד לתום העונה.

אפיאני בן ה-30, מכיר את הליגה הישראלית כשזה שיחק בעונה שעברה במדי הפועל באר שבע אצלה קלע 16.5 נקודות בממוצע למשחק ומסר 4.3 אסיסטים למשחק.

העונה שיחק אפיאני בליגה הטורקית שם קלע מעל ל-14 נקודות בממוצע למשחק.

אפיאני מגיע כמחליף לג'ף דאוטין ג'וניור שעזב אחרי שלא קיבל דקות והודה על הבחירה בו כשאמר "אני מודה להנהלה ולצוות המקצועי על ההזדמנות להצטרף למועדון היסטורי ברמה הגבוהה ביותר כמו מכבי תל אביב".

"אני נרגש לצאת לדרך, לפגוש את האוהדים ולעשות כל מה שאני יכול כדי לעזור לקבוצה בישורת האחרונה של העונה. כבר שיחקתי בעבר בהיכל מנורה, אבל עכשיו אעשה זאת עם הגופיה הצהובה המפורסמת. קדימה מכבי!".

"החתמנו את דייויד כדי שייתן לנו עומק ואפשרויות נוספות בקו האחורי", אמר המאמן עודד קטש. "מדובר בשחקן עם יכולות מגוונות שמכיר את הליגה ויכול לעזור לנו בחלק האחרון של העונה".