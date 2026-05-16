הפיצוץ בבית שמש צילום: לפי סעיף 27 א'

הפיצוץ שאירע הערב באזור בית שמש וגרם לבהלה גדולה בעיר התרחש בשטח השייך לחברת "תומר", תעשייה ביטחונית ממשלתית המפתחת מנועים למגוון טילים הגנתיים והתקפיים בזירות האוויר, הים, היבשה והחלל. בחברה טוענים כי מדובר בניסוי שתוכנן מראש ובוצע בהתאם לתכנון. בין היתר מפתחת החברה את מנועי טילי החץ, מנועי לווייני האופק ומנועים למגוון רקטות ובהן רקטת הרמפייג, הבר וברק MX. הפיצוץ נשמע באזור במהלך שעות הלילה המאוחרות. לטענת גורם בחברה, מדובר היה בפיצוץ מבוקר ומתואם. מחברת "תומר" נמסר, "מדובר בניסוי מתוכנן מראש שבוצע לפי התכנון".