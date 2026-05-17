אוכלוסיית ירושלים חצתה את רף המיליון והגיעה ל-1.063 מיליון תושבים, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לפי הנתונים, בסוף 2025 היוו יהודים ואחרים 56.6% מתושבי העיר, האוכלוסייה הערבית 38.4%, ו-4.9% הוגדרו כזרים. בקרב כלל התושבים, כ-29.2% הם חרדים - כמעט מחצית מקבוצת היהודים והאחרים בעיר.

במהלך 2025 גדלה אוכלוסיית ירושלים בכ-13,100 תושבים. עיקר הגידול נבע מריבוי טבעי של כ-21,000 איש, לצד תוספת של כ-1,500 תושבים בעקבות הגירה בינלאומית.

מנגד, נרשם מאזן הגירה פנימית שלילי: כ-8,300 תושבים יותר עזבו את ירושלים לערים אחרות בישראל מאשר עברו להתגורר בה. בנוסף, אוכלוסיית הזרים בעיר גדלה בכ-4,600 איש לעומת 2024.

שיעור הפריון בירושלים גבוה במידה ניכרת מהממוצע הארצי. השיעור הכולל בעיר עומד על 3.68 ילדים לאישה, לעומת 2.89 בכלל הארץ. בקרב נשים יהודיות ואחרות השיעור הוא 4.39 ילדים לאישה, ואילו בקרב נשים ערביות - 2.79.

גיל האם הממוצע בלידה ראשונה בירושלים הוא 25 בלבד, נמוך בכשנתיים ותשעה חודשים מהממוצע הארצי של 27.8 שנים.