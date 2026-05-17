הרב ברוך גנוט, מנהל ישיבת תושיה בתפרח במשך עשרות שנים, נפטר במוצאי שבת בגיל 74 לאחר התמודדות עם מחלת הסרטן.

הרב גנוט, שהיה יד ימינו של ראש הישיבה הרב אביעזר פילץ, נודע כדמות מרכזית בקהילה החרדית בדרום ישראל וכפעיל ציבורי למען שמירת השבת באזור.

הוא חלה בשנה האחרונה ופונה ביום רביעי האחרון לבית החולים. בישיבה התפללו לרפואתו, אך במוצאי שבת הוא נפטר.

מסע הלוויה התקיים הערב (מוצאי שבת) בשעה 23:00 מרחבת ישיבת תפרח לבית החיים החדש של תפרח במושב גילת, שם נטמן.

הרב גנוט הותיר אחריו משפחה של תלמידי חכמים ומרביצי תורה.