שעה ספורה לאחר הפסדה של הפועל תל אביב במסגרת המחזור ה-20 בליגת העל שבכדורסל, ליגת וונר סל, בשל החוסר השחקנים על הפרקט, הודיע הערב (מוצאי שבת) השר מיקי זוהר כי הצליח לסיים את שביתת השחקנים הישראליים.

"אני שמח לבשר שהשחקנים הישראלים חוזרים לשחק והשביתה הסתיימה", הודיע שר התרבות והספורט זוהר.

לדבריו, "לאחר שיחות רבות עם ארגון השחקנים, עם מנהלת הליגה וראשי הקבוצות, הגענו להסכמה שהשביתה מסתיימת והשחקנים חוזרים לשחק כבר ממחר בבוקר.

לפי הסיכום עם השחקנים, החל מהעונה הבאה מתווה השר יעניק תקציב בסך של 2.2 מיליון ש"ח רק לקבוצות שישחקו עם 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים".

עוד סוכם כי יוקם צוות היגוי בשיתוף מנהלת הליגה והשחקנים על מנת שיגיש את מסקנותיו מתוך שאיפה שהצדדים יחזרו לשולחן המשא ומתן על מנת להגיע להסכמות לקראת העונה הבאה.

"המצב ההזוי הערב שקרה במשחק של הפועל תל אביב נגד הרצליה לא הותיר ברירה אלא לעשות הכל כדי לפתור את המשבר", אמר השר זוהר. "לשמחתי השחקנים נענו להצעתי והם חוזרים לשחק כבר מחר בבוקר. כולי תקווה שהצדדים ישבו מהר ככל שניתן כדי להגיע להסכמות לקראת העונה הבאה".

במנהלת הליגה בכדורסל אמרו כי "אנו מברכים את השר זוהר שהביא לסיום השביתה, בהזדמנות זו נבקש להודות גם ליניב לוי על מאמציו למען פתרון המשבר בכדורסל הישראלי"

יו"ר ארגון השחקנים, ניר אלון ברך גם הוא על הסיכום המהיר כשאמר: "אני מודה לשר הספורט מיקי זוהר על פעילותו הנמרצת והמחויבות שהפגין לאורך כל הדרך למען פתרון המשבר. תודה מיוחדת גם לנאור גלילי שנרתם למשימה ופעל באופן מקצועי ומדויק כדי להביא להסכמות ולאפשר את חזרת המשחקים לסדרם. זהו רגע חשוב במיוחד עבור שחקני הכדורסל המקומיים, לרבות דור העתיד שלנו ובמיוחד עבור הכדורסל הישראלי ונבחרות ישראל.