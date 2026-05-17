בולגריה היא המנצחת הגדולה באירוויזיון 2026 שנערך הערב (מוצאי שבת) בווינה, בירת אוסטריה. ישראל ונועם בתן קטפו את המקום השני - שנה שנייה ברציפות.

נציגת בולגריה דארה והשיר "Bangaranga" קיבלה 516 נקודות מהקהל ומהשופטים. נציג ישראל והשיר "מישל" קיבל מהשופטים 123 נקודות והקהל בבית סיפק לו 220 נקודות.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר מגיב להישג הישראלי באירוויזיון: "מול כל העולם - הישג עצום לישראל. עם ישראל חי! גאים בנועם שלנו ובמשלחת הישראלית כולה".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם נועם ובירך אותו על ההישג: "נועם אתה גאווה לישראל. שוחחתי כעת עם נועם בתן ובירכתי אותו על ההישג המרשים באירוויזיון. המקום השני, פעם שניה ברציפות, הוא מקור לגאווה גדולה, אבל מעבר להישג - נועם הביא לבמה כישרון, רגש וייצוג ישראלי מעורר הערכה. אני גאה בו מאוד, והוא גאווה גדולה לישראל".

ליאור סושרד הקריא את הנקודות מטעם ישראל, שהעניקה דוז פואה - 12 נקודות - לאוסטרליה, 10 נקודות לדנמרק, 8 נקודות לבולגריה, 7 לפינלנד, 6 למולדובה, 5 ליוון, 4 לרומניה, 3 לאיטליה, 2 נקודות לבלגיה ונקודה לאלבניה.

נועם בתן אמר אחרי ביצוע הגמר של "מישל": "היה מטורף, האמת שהתרגשתי יותר מבכל הביצועים האחרונים".

נועם הוסיף כי "חודשים שלמים של עבודה התנקזו לרגע הזה. אני צריך אתכם עכשיו בכל הכוח".

התאגיד הספרדי RTVE, שהחרים את האירוויזיון בגלל ישראל, הקרין את הכיתוב: "תחרות האירוויזיון היא אמנם תחרות, אך זכויות האדם אינן כאלה. אין מקום לאדישות. שלום וצדק לפלסטין".