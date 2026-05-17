משטרת לונדון מנהלת מצוד אחר צעיר פרו-פלסטיני, אשר תועד בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות כשהוא מאיים "לערוף את ראשיהם" של יהודים.

לפי הדיווחים בכלי התקשורת בבריטניה, האירוע המזעזע התרחש במהלך עימות מחוץ למסגד בדרך ברובע טאוור האמלטס במזרח הבירה.

בסרטון נראה החשוד כשהוא מדבר ישירות למצלמה, מוקף בעוברי אורח, ומשמיע איומים אנטישמיים ועלבונות קשים כלפי הקהילה היהודית ונגד מדינת ישראל.

בעקבות הפרסום הוקפצו כוחות משטרה לזירה, ודובר משטרת המטרופולין הבהיר כי הנושא נמצא בחקירה דחופה.

במשטרה הדגישו כי הם מתייחסים לאירוע בחומרה רבה ומבינים את הדאגה העמוקה שהוא מעורר. במקביל, ארגון "השומרים" בלונדון נכנס לכוננות מוגברת, והודיע על תגבור משמעותי של הסיורים באזור בו התרחש האירוע וברובעים הסמוכים.

הקהילה היהודית יצאה בקריאה לציבור לסייע בכל דרך כדי ללכוד את החשוד.