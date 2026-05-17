פעילי ימין קשרו את עצמם לגדר הגבול עם סוריה צילום: באדיבות המצלם

עשרות פעילים מתנועת "חלוצי הבשן" הגיעו לפנות בוקר (ראשון) אל גדר המערכת לאורך קו הגבול הישן עם סוריה, למרגלות החרמון, השוכן בין זוג הכפרים הדרוזים מג'דל שמס שבשטח ישראל לחד'ר שבשטח סוריה.

הפעילים, המלווים בגרעין משפחות המיועד לעלייה לקרקע, נקטו בצעד מחאה קיצוני וקשרו את עצמם בשלשלאות אל גדר המערכת, במטרה להקשות על כוחות הביטחון שהגיעו למקום לפנותם - ומתוך דרישה לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני לאשר להם להתיישב באזור.

העיתוי שנבחר לפעולה אינו מקרי: היום, א' בסיוון, מצוין "יום הגולן" במלאת 59 שנים למלחמת ששת הימים.

הפעילים בשטח מסרו כי ההיסטוריה הוכיחה שרק נטילת שטח והקמת יישובים מוציאות מהאויב את המוטיבציה לפגוע במדינת ישראל.

בתנועה הפנו אצבע מאשימה ישירה לעבר שרי הקבינט - בהם השרים לוין, גמליאל, רגב, סמוטריץ' ובן גביר - ודרשו מהם לנצל את תקופת הבחירות המתקרבת כדי לקבוע עובדות בלתי הפיכות בשטח. לדבריהם, המערכה הנוכחית הוכיחה מעל לכל ספק כי נוכחות צבאית בלבד אינה מספקת כדי להבטיח אחיזה לטווח ארוך, וכי היא חייבת להישען על התיישבות אזרחית חזקה.