המתיישבים טוענים: שוטרים הציתו מאחז בשבת צילום: באדיבות המצלם

מתיישבי המאחז גבעת "נצח שמואל" טוענים כי שוטרי מג"ב שרפו את נקודת ההתיישבות במהלך השבת ללא כל סיבה.

לטענתם, בעיצומה של שבת בשעות הצהריים, הגיעו שוטרי מג"ב לגבעת "נצח שמואל" במטרה לאכוף צו שטח צבאי סגור שהוטל על המקום על ידי מפקד פיקוד מרכז, ולאסור שהיית אנשים בנקודה.

לטענת המתיישבים, ברגע שהגיעו הכוחות לנקודה החלו בהשלכת רימוני גז והלם מסיבית לכיוונם, ללא הצגת הצו ודין ודברים כלשהו. הם טענו כי פינו את המקום בהוראת צו האלוף, אך כעבור דקות ספורות נדהמו לראות עשן שחור מתמר מעל הגבעה.

תושבי הגבעה מסרו כי "בחודשיים האחרונים תחת פיקוד מרכז מתרחשת עלייה משמעותית בפעולות האכיפה נגד גבעות וחוות פורצי דרך בהתיישבות - מסעות הרס מידי שבוע, שימוש ברימוני הלם וגז באופן תדיר ללא שום צורך, החרמת עדרי הצאן החיוניים, ועכשיו בצעד חמור הוצתו המבנים בנקודה בידי שוטרים, פעולה שחצתה כל גבול.

לעיני כל נראה איך שינוי ברוח המפקד תוך כניעה לשקרי קמפיין 'אלימות המתנחלים' נותן את אותותיו בשטח. נדמה שרף האכיפה עבר מפעולות אכיפה פשוטות ושוליות של המערכת, למפגן כוחניות חסר כל רסן ומעצורים מצד הלוחמים, וקיים חשש ממשי שהמצב יתדרדר לכדי פגיעה בחיי אדם כמו שראינו במקרי עבר מצערים. המתיישבים בנקודות החזית, הפועלים לביטול הסכמי אוסלו, אינם אוייבי המדינה, אלא חלוצים הנחלצים להגנת המולדת ולמחוק את רעיון הקמת מדינה פלסטינית בשטחי המדינה, אנחנו לא האויב", הוסיפו.